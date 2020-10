Andrew Gwodog: «la crise de la Covid-19 est une opportunité pour les compagnies d’assurance»

Si la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact indéniable dans plusieurs secteurs de l’économie notamment de l’assurance, le président de la Fédération Gabonaise des sociétés d’assurances (Fegasa) Dr. Andrew Gwodog a, au cours d’un entretien accordé à Gabon Media Time, relevé qu’elle a donné l’opportunité aux entreprises du secteur de se réadapter. Une réadaptation perceptible par la mise en avant de nouveaux outils notamment du numérique pour atténuer les effets de la crise.

Interrogé sur l’impact qu’aura eu la crise sanitaire de la Covid-19, le président de la Fegasa a relevé que cette « crise de la Covid-19 est une opportunité pour les compagnies d’assurance ». En effet, la mise en place des mesures de prévention contre la pandémie aura permis à ces entreprises de se réinventer et d’opter pour la digitalisation des services d’assurance.

Selon le Dr. Andrew Gwodog, cette crise aura permis de revisiter non seulement le modèle de fonctionnement des sociétés d’assurance mais aussi de faire la transition vers les nouvelles technologies qui constitue aujourd’hui le passage nécessaire pour assurer un développement efficient des activités. « En nous organisant et en mettant à la disposition de nos assurés des plateformes de souscription, en accentuant le règlement des sinistres, en améliorant les rapports avec nos différents souscripteurs de contrat, c’est ce qui nous a permis dans un certain temps d’atténuer la baisse qui normalement aurait dû être de l’ordre de moins 10% et qui aujourd’hui n’est que de moitié », a expliqué le président de la Fegasa.

Il a fait remarquer au passage que jusqu’à maintenant, les entreprises d’assurance sont restée dans des canaux classiques en matière de distribution des produits d’assurance, mais que la pandémie aura été l’occasion de se rendre compte qu’on pouvait rendre accessibles lesdits produits par la digitalisation.

Autre leçon de cette crise, « nous nous sommes rendus compte que les assureurs, au–delà de se préoccuper de leur chiffre d’affaires, pouvaient également répondre à l’élan de solidarité nationale lancé par les autorités. C’est ainsi, que nous avons pu apporter notre modeste contribution à travers un chèque de 100 millions de FCFA remis à l’Etat à travers notre tutelle qui est le ministère de l’Economie et de la Relance », a conclu le Dr. Andrew Gwodog.