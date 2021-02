André Roponat: «un véhicule prado a été vu sur les lieux avec des personnes cagoulées qui ont ouvert le feu»

C’est à la faveur d’une déclaration faite ce vendredi que le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Libreville, André Patrick Roponat a tenu à faire le point sur les incidents malheureux ayant émaillé la soirée du mercredi 18 février 2021 et fait deux morts. Ainsi, concernant le décès tragique de ces deux compatriotes, le maître des poursuites, a révélé que les présumés auteurs desdits crimes seraient des individus encagoulés qui auraient été aperçus à bord d’un véhicule de type Prado.

Que s’est-il réellement passé le jeudi 18 février dernier aux quartiers PK6 et PK7? Si les populations, notamment les internautes, ont relayé des vidéos montrant des véhicules avec des gyrophares au moment où les détonations d’arme à feu ont retenti, le procureur de la République vient de livrer une version des faits qui vient rebattre les cartes et installer le flou dans ce dossier déjà complexe.

Ainsi, lors de sa déclaration André Patrick Roponat, a révélé quelques pistes concernant les auteurs des crimes contre Gildas Iloko et Djinky Emmane M’vono. « Les premiers éléments de l’enquête révèlent qu’un véhicule de type Toyota Prado a été vu sur les lieux, avec des personnes portant des cagoules et qui ont ouvert le feu », a révélé le procureur de la République.

Dans la foulée, le magistrat a demandé aux populations de contenir leur mal jusqu’à ce que l’autopsie qui sera prochainement pratiquée fasse la lumière sur les causes ayant entraîné les décès de ces deux compatriotes qui n’étaient armés que de casseroles et de louches. Une position qui toutefois ne manquera pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion, surtout lorsqu’on sait que la circulation des véhicules en période de couvre feu n’est possible que pour des personnes disposant d’autorisation ou faisant partie des forces de sécurité et de défense.