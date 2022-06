André Biyogo Poko: «savourons la victoire mais n’oublions pas ce qu’on a vécu»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les langues ne finissent plus de se délier parmi les Panthères du Gabon à la suite des événements qui ont émaillé la sélection nationale depuis 72 heures. Une des dernières en date est celle d’André Biyogo Poko, capitaine d’un soir contre la République démocratique du Congo dans la rencontre tenue ce samedi 4 juin 2022 à Kinshasa, aux termes de laquelle il invite les acteurs du sport roi à savourer la victoire sans oublier ce que ses coéquipiers et lui ont vécu.

Quelques heures après le match des Panthères du Gabon contre les Léopards de RDC, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra en Côte d’Ivoire en 2023, André Biyogo Poko n’a pas manqué de s’exprimer pour manifester son sentiment suite aux événements qui ont précédé cette confrontation. « On va retenir la victoire mais que cette dernière ne nous fasse pas oublier tout ce qu’on a vécu », a-t-il publié sur son compte Facebook officiel.

Une manière pour le capitaine de la sélection nationale lors de cette rencontre au terme de laquelle les Panthères du Gabon se sont imposées « improbablement » face aux Léopards de la République démocratique du Congo au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, 1 but contre 0, d’interpeller les différentes parties prenantes. C’est-à-dire, le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) dans le professionnalisme et la rigueur qui doivent prévaloir dans l’organisation des matchs de l’équipe de nationale.

Comme pour appeler à l’apaisement mais aussi au ressaisissement, André Biyogo Poko a estimé à la suite de cette victoire de tout d’abord « souffler » et « savourer » la victoire, puis de se reposer « car la marche est longue » pour arriver à la 9ème participation du Gabon à une phase finale de la Coupe d’Afrique des nations. « Gabon d’abord. Tout pour le pays », a-t-il conclu.