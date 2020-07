Ana Services lance la 1ère édition de «Ana Talents», son concours pour valoriser les talents gabonais

Ana Services, le cabinet d’orientation et d’accompagnement scolaire lance la première édition de son concours de valorisation et révélation des talents de jeunes Gabonais dénommé « Ana Talents ». Organisé sur le thème « Informatiques », il s’est donné la mission de récompenser les meilleurs concepteurs d’applications mobiles et sites internet. La date butoire de dépôt de candidature est fixée au 25 juillet.

Pour la première édition de ce concours, le cabinet Ana Services vise un double objectif. Il s’agit d’une part de valoriser et révéler au grand jour les talents, voire les capacités des jeunes Gabonais en permettant l’émergence de la créativité et d’autre part, montrer l’importance du numérique dans le développement du pays. D’où le thème retenu pour ce concours, « Informatiques ».

« Nous souhaitons mettre en lumière les architectes réseaux, webmasters, projets web mobiles, développeurs logiciels et tout ce qui a trait à l’informatique. Il est temps que la jeunesse gabonaise imprègne dans son esprit l’importance d’avoir recours à l’informatique afin de participer de façon active à l’édification de son pays dans ce domaine », a indiqué la direction d’Ana Services.



Le concours est ouvert à toute personne physique. Être Gabonais résident ou non et avoir un projet à présenter sont les conditions à remplir pour valider le dépôt de candidature. La date butoir pour le dépôt de candidature est fixée au 25 juillet prochain aux adresses suivantes: anaservicep@gmail.com cyressonemba@gmail.com . Selon Ana Services, les 10 meilleurs projets seront sélectionnés. Deux gagnants seront récompensés et la grande finale du concours se tiendra le 1er août prochain. Quant au lieu qui servira de cadre à la cérémonie, il fera l’objet d’une prochaine communication.