An 6 du Décès d’AMO: Union nationale, mon appel au dialogue et au consensus!

Aujourd’hui, avec tristesse, regrets et souvenirs, nous commémorons le sixième anniversaire du décès d’AMO. C’est une journée de tristesse, une journée de regrets, une journée de souvenir ..une journée d’enseignements !

AMO, mon frère, avait une grande ambition pour notre pays. AMO connaissait le Gabon et les Gabonais. AMO oeuvrait pour l’avènement d’une nouvelle espérance pour le Gabon et pour chacun d’entre nous. AMO ne lésinait aucun effort pour maintenir le Gabon dans la Paix et la Stabilité…

J’ai eu la grâce et le privilège d’être son frère, son confident, son « Représentant Personnel »… Dans certains milieux, il n’hésitait pas à me présenter aux uns et aux autres comme « Le seul qui peut signer en son nom ».

AMO et moi, nous échangions sur chaque sujet avec pour objectif de trouver un point d’accord. Nos discussions pouvaient ainsi durer des heures, des jours et voire des semaines. Il nous arrivait de débuter sur des positions totalement opposées et aboutir sur une position commune forte et inébranlable.

AMO n’avait peur ni de la contradiction, ni de l’opposition, ni de l’adversité. AMO savait pertinemment que le dialogue, les échanges allaient forcement aboutir à des ententes, à des accords, à un consensus… !

En s’engageant dans la projet de création d’un parti politique susceptible de présenter une alternative sérieuse au PDG, AMO a utilisé deux outils qu’il affectionnait et dont il avait la parfaite maitrise : le Dialogue et le Consensus.

C’est sur la base du Dialogue et du Consensus qu’il a su fédérer l’opposition. C’est sur la base du Dialogue et du Consensus qu’il a posé, avec les autres, les fondements de l’Union Nationale. C’est sur la base du Dialogue et du Consensus qu’il projetait « Rassembler les Gabonais au delà de l’Union Nationale » !

Aujourd’hui, au moment, où nous pensons à lui, au moment où nous pensons à son héritage, au moment où son parti connait une passe difficile susceptible de l’affaiblir encore plus, au delà des humeurs, des frustrations et des émotions ; je lance un appel au Dialogue et au Consensus à tous mes frères et soeurs de l’Union Nationale. Entre Election et Consensus, le choix d’AMO aurait été clair et net : Le Consensus !

Dieudonné MINLAMA MINTOGO