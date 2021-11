Amazing Gabon et la mairie de Port-Gentil s’accordent pour une exposition du Concours nationale de photograhie

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une rencontre organisée ce lundi 22 novembre 2021 à Port-Gentil qu’Amazing Gabon a poursuivi sa campagne de promotion du premier concours de photographie. Occasion pour le directeur général de cette structure Steed Rey d’édifier l’édile de la ville de Port-Gentil Gabriel Tchango sur les enjeux de cette initiative qui promeut la faune et la flore mais aussi d’évoquer la possibilité d’une exposition dans la cité pétrolière.

Optimiser la valorisation de la destination Gabon. Tel est l’objectif que s’est assigné le concours national de la photographie qui a été lancé le 25 octobre dernier à Libreville. Organisé par Amazing Gabon et l’Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l’hôtellerie (Agatour), ce concours vise à mettre en valeur le regard que portent les Gabonais sur la richesse de la biodiversité de leur pays.

C’est dans cette optique que Steed Rey, Christian Boua et Afane Edou Tchouindo, respectivement Directeur d’Amazing Gabon, responsable communication d’Amazing Gabon et sécrétaire exécutif du réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD), se sont entretenus avec Gabriel Tchango, l’édile de Port-Gentil. Une rencontre qui a permis à ces derniers d’ajouter la ville pétrolière au nombre des localités qui vont recevoir l’exposition de photographie.

Il faut souligner que cette collaboration entre l’Agatour et Amazing Gabon répond à la volonté des plus hautes autorités de la République en tête desquelles le chef de projet l’État Ali Bongo Ondimba, de développer le partenariat public-privé. Une vision consolidée entrevue comme la clé de voûte pour booster davantage la promotion de la destination Gabon via le tourisme.

Pour information, le concours de photographie Amazing Gabon est ouvert à tous les amoureux de la nature et les passionnés de la photographie, sans discrimination aucune, résidant sur le territoire national. Le droit de participation est fixé au prix unique de 2 000 FCFA. Laquelle est aussi possible en ligne via le site www.concoursphotoag.com. Avec déjà plus de 150 candidatures enregistrées, la porte reste ouverte jusqu’au 30 novembre 2021. Les candidats ont été répartis dans deux catégories en l’occurrence « Mwanas » pour les moins de 18 ans et « Okulu » pour les autres tranches d’âge.