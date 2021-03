Alphonse Louma: «même mort, Maître Méré continuera de hanter leur conscience»

Même mort, Maître MERE continuera de hanter leur conscience, si tant est qu’ils en aient. Ce qui se passe depuis quarante huit heures est tout simplement surréaliste. Je l’ai dit dans un précédent post que nos gouvernants étaient adeptes de la fuite en avant. Une preuve de plus ? En voilà.

Ils crachent sur le corps sans vie de Maître Fabien MÈRE en empêchant au peuple gabonais de lui rendre un hommage digne de son charisme et de sa grande popularité. Cet après-midi donc, le Quartier Général du Président Jean Ping a été empêché d’accueillir la dépouille de notre célèbre avocat militant et défenseur des droits de l’homme et des opprimés de lui rendre un hommage mérité.

L’hommage a dû malgré tout se faire sans la présence de la dépouille mais en présence de nombreux militants, de nombreux admirateurs de l’Avocat, du Président Jean Ping et de ses proches collaborateurs.

Ses confrères Avocats, quant à eux, ont eu plus de chance de recevoir le cercueil de leur confrère à”la maison de l’avocat” alors que le pouvoir avait refusé que le corps de Fabien MERE ne soit exposé dans l’enceinte du tribunal de Libreville.

Nous nous remémorons la fable : “le scorpion et la grenouille” dont la morale est que la nature du Scorpion est de piquer et d’inoculer son venin,sans quoi son existence n’a aucun sens. Ceux qui ont fait le hold-up sur notre pays et ses institutions ne peuvent justifier leur existence et leur légitimité qu’à leur désir irrépressible de mater systématiquement leurs opposants même s’ils devraient les persécuter jusque dans leurs tombes.

Vous avez compris pourquoi Michel Montaigne a eu raison de dire que “l’habitude est une seconde nature”.

Les ploutocrates et autocrates ont trop peur de perdre ce pouvoir qu’ils ont indûment acquis.

La patrie ou la mort, nous vaincrons!

Dr Alphonse Louma Eyougha

président de l’ONG agir pour le gabon