Ali Reynald Radjoumba prend officiellement les rênes de Gabon Télévisions

Ce mardi 13 octobre 2020, au sein de la Maison Georges Rawiri s’est tenue une passation de charge entre Ali Reynald Radjoumba, le nouveau directeur général de Gabon Télévisions et Sébastien Ntoutoume Bekale, son prédécesseur. Occasion notamment pour le nouvel homme fort du principal organe audiovisuel du pays de décliner les grandes lignes de sa feuille de route.

C’est en présence du ministre de la Communication, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, que s’est déroulée cette passation de témoin entre Sébastien Ntoutoume Bekalé et Ali Reynald Radjoumba, nouveau directeur général de Gabon Télévisions nommé en conseil de ministres du 2 octobre dernier.

A en croire les propos d’Ali Reynald Radjoumba, conscient de nombreuses critiques auxquelles fait face l’institution, notamment du fait que « ses programmes ne rencontrent pas son public », le groupe doit faire peau neuve. « Gabon Télévisions reconnu pour son savoir faire et sa qualité, doit faire face à de grandes mutations. Gabon Télévisions doit devenir la vitrine du Gabon, le symbole du rassemblement, en un mot, la télévision pour tous », a-t-il déclaré.

Il promet entre autres une meilleure qualité de programmes, gage « d’une image positive de notre pays », basée notamment sur « l’écoute des téléspectateurs afin de répondre efficacement à leurs besoins, désirs et attentes ». Des projets ambitieux et surtout mitigés quand on sait que le groupe navigue régulièrement en eaux troubles.