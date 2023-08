Ali Bongo : « Toutes les forces de défense seront appelées à protéger vos voix, vos maisons »

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude à la tenue des élections générales du 26 août prochain, Ali Bongo Ondimba, Président de la République et candidat pour un troisième mandat, a promis, lors de son discours à la Nation ce mercredi 16 août, de mobiliser les forces de défense et de sécurité (FDS). Ces derniers auront pour mission selon lui de protéger les voix des citoyens, mais aussi leur bien.

C’est au cours du traditionnel message à la nation à la veille de la commémoration du 63ème anniversaire de l’indépendance du Gabon que le Chef de l’État sortant a promis de mobiliser les FDS. Pour Ali Bongo Ondimba, il vaut mieux prévenir que guérir en apportant une réponse face aux inquiétudes des populations.

Les FDS sommées de protéger la vie des Gabonais

En effet, il s’agira de prévenir tout débordement lors de ces élections dont la campagne a été lancé il y a quelques jours. Il faut dire que l’opinion se souvient des évènements postélectoraux de 2016 qui officiellement avaient fait 4 morts selon le gouvernement, mais aussi de nombreux dégat materiel. Une situation qui a laissé un traumatisme au sein de la population qui ne souhaite plus revivre cette situation.

C’est donc dans cette optique qu’Ali Bongo Ondimba a sommé les FDS de protéger la vie des Gabonais. « Toutes les forces de défense et de sécurité de notre Nation seront appelées à cet effet à protéger vos voix, protéger vos choix, protéger vos maisons et vos foyers », a-t-il déclaré dans son allocution diffusée sur la chaîne nationale Gabon première.

Sauvegarder le climat de paix

À moins de 10 jours de la tenue des trois scrutins, présidentielle, législatives et locales, la montée de tensions dans les discours de certains candidats laisse présager des lendemains émaillés de violences. C’est pourquoi Ali Bongo Ondimba joue la carte de l’apaisement et tient à rassurer les populations sur la sauvegarde de la paix.

« Je vous invite chacune et chacun à vous rendre aux urnes et à voter en paix et pour la paix pour aujourd’hui et pour demain », a-t-il indiqué. Pour le Gabon, il s’agit d’écrire une nouvelle page de son histoire politique et démocratique avec l’organisation d’élections couplées.