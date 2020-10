Ali Bongo plaide pour un raffermissement de l’intégration continentale lors de la 2ème réunion UA-CER-MR

Ce jeudi 22 octobre, le président de la République Ali Bongo Ondimba, a pris part par visioconférence, à la deuxième réunion de coordination entre l’Union Africaine (UA), les communautés économiques régionales (CER) et les mécanismes régionaux (MR). Il était question pour les chefs d’Etat et de gouvernement d’adopter un certain nombre de rapports portant non seulement sur le bilan de la pandémie de la Covid-19 mais aussi la situation sur l’état de l’intégration régionale par les CER.

Organisée sous l’égide de la Commission de l’Union Africaine (CUA), cette réunion virtuelle fait suite à la 1ère réunion de coordination tenue à Niamey, au Niger en Juillet 2018. Cette rencontre qui a réuni les chefs d’Etat et de gouvernement membres du Bureau de la Conférence de l’UA, des Présidents en exercice des CER et des Mécanismes Régionaux et du Président de la Commission de l’UA a été l’occasion d’adopter de nombreux rapports.

Il s’agit entre autres du bilan d’étape sur la pandémie de la Covid-19 en Afrique; de la situation sur l’état de l’intégration régionale par les CER. Elle a également permis d’examiner la division du travail entre la Commission de l’UA, les CER/MR et les autres Etats membres et l’adoption du projet de déclaration de la 2ème réunion de coordination CER/UA/MR. Au cours de ces travaux, le président de la République gabonaise a, en sa qualité de Président en exercice de la CEEAC, fait un point de situation sur l’état d’avancement de l’intégration dans la zone communautaire de la CEEAC et rappelé le plan régional de riposte contre la pandémie de la Covid-19.

Par ailleurs, Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de rappeler les actions majeurs à mener notamment la nécessité de mener des études comparatives entre les CER; la rationalisation de l’organisation et du fonctionnement des différentes CER; le suivi-évaluation des processus d’intégration; et le développement d’une offre de production nationale et régionale diversifiée à travers l’industrialisation et la poursuite de la mise en œuvre des institutions financières continentales.