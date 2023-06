Ali Bongo : « les jeunes, entendez bien, c’est pour vous désormais que je vais travailler »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément, la tournée républicaine effectuée par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba aura été l’occasion pour ce dernier de faire un certain nombre d’annonces visant à améliorer les conditions de vie des populations gabonaise. C’est notamment le cas, lors de son passage dans la province de la Ngounié et plus précisément dans la commune de Mandji où il a promis confier à demi-mot que son prochain mandat sera dédié à la jeunesse.

Si pour l’heure le président de la République sortant fait des cachoteries sur son intention de rempiler à la tête du pays, ses faits, gestes et même ses propos donnent indubitablement l’impression que ce dernier est en campagne. C’est du moins le sentiment qui ressort au vu des actions menées ces derniers mois dans le cadre de sa tournée républicaine.

Entre inauguration de nouvelles infrastructures, échange avec les populations pour recueillir leur préoccupation ou encore plusieurs annonces d’ordre social, Ali Bongo Ondimba a semble-t-il adossé le costume de candidat à la présidentielle de 2023. Preuve de cette posture sans ambiguïté, l’annonce faite à Mandji dans le département de Ndolou en faveur de la jeunesse gabonaise.

Au cours de cet échange avec les femmes, jeunes et hommes de cette localité, le chef de l’État a dit de manière subliminale vouloir consacrer son prochain mandat à la jeunesse. « Les jeunes, entendez bien, c’est pour vous maintenant que je vais travailler. Il faut que les écoles tournent, les centres de formation, les universités, tout ça pour les jeunes, il faut que ça tourne », a-t-il lancé.

Sauf que si cette annonce semble procéder de la volonté d’Ali Bongo Ondimba d’offrir à la jeunesse un mieux vivre, notamment à travers la résorption du chômage par la formation professionnelle et l’entrepreneuriat, elle se heurte à une réalité. En effet, C’est en 2016 que l’Union des jeunes du Parti démocratique gabonais (PDG) avait proposé au Président de la République qui l’avait accepté, un contrat jeunesse dénommé le septennat de la jeunesse.



Il s’agissait pour l’état gabonais de pouvoir orchestrer des avancées en direction des jeunes dans le domaine social, de l’éducation et formation, et dans le domaine économique. Mais 7 ans plus tard, l’échec semble cuisant au vu du peu de réalisation en faveur de la jeunesse perceptible par le niveau de chômage qui se situe à 28,8 % en 2021 selon les données de la Banque mondiale qui dans son rapport sur le nouveau Cadre de partenariat pays (CPF) du Gabon pour la période 2023-2027 qui situe le taux de chômage général à 22 %, et à 38% chez les jeunes. De quoi se questionner sur l’opportunité d’une telle annonce si ce n’est remuer à nouveau dans la plaie.