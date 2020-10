Ali Bongo: «l’épidémie de la Covid-19 est aujourd’hui contenue au Gabon»

A quelques minutes de l’annonce par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda de la phase 2 d’allègement des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a tenu à s’exprimer sur les contours de cette décision. S’il a confirmé un allègement desdites mesures, le président de la République a invité les populations à la vigilance, à la poursuite du respect des gestes barrières.

Si, dans une publication sur son compte Facebook, le chef de l’Etat s’est félicité que les mesures restrictives ont permis de freiner la circulation de la Covid-19, il a affirmé que « l’épidémie est aujourd’hui contenue au Gabon ». C’est donc dans cette optique qu’il a annoncé sa décision d’assouplir « certaines des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour vous protéger ».

Des décisions, qui selon Ali Bongo Ondimba « impacteront positivement » la vie quotidienne, économique et sociale. « Toutefois, je tiens à rappeler que si nous avons gagné une bataille, la guerre, elle, n’est pas terminée. J’appelle par conséquent chacune et chacun à la vigilance, à la poursuite du respect des gestes barrières et de l’observation des règles d’hygiène, en particulier la distanciation physique, le port du masque ou encore le lavage régulier des mains », a-t-il lancé.