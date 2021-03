Ali Bongo: «Je me ferai moi-même vacciner»

Ce lundi 22 mars 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu des mains du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, le Plan national de vaccination contre la Covid-19. Occasion pour le numéro un gabonais d’annoncer non seulement le démarrage imminent de la campagne de vaccination, mais surtout son intention de se faire vacciner en premier en guise d’exemple.

En prélude à la campagne de vaccination contre la Covid-19, le président de la République a reçu en audience le chef du gouvernement, qui était accompagné pour, l’occasion, par le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong. Il était question de faire le point du lancement imminent de ladite campagne.

A cet effet, le chef de l’Etat a confirmé le démarrage de l’opération de vaccination qui devrait concerner en premier lieu, les personnes présentant des comorbidités, le personnel de santé, les commerçants et les Forces de sécurité et de défense. C’est d’ailleurs dans l’optique d’inciter ses concitoyens à se faire vacciner qu’Ali Bongo Ondimba a annoncé qu’il sera le premier à recevoir ledit vaccin. « Je me ferai moi-même vacciner », a-t-il déclaré.

Si cette annonce arrive à point nommé, face aux réticences des populations de se faire vacciner, il serait de bon aloi que cet instant inédit soit organisé devant les médias afin de convaincre les irréductibles.