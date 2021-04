Ali Bongo: «j’ai reçu ma seconde injection du vaccin contre la Covid-19»

C’est ce mercredi 14 avril 2021, que le président de la République Ali Bongo Ondimba a reçu sa deuxième dose du vaccin chinois Sinopharm. Occasion pour le numéro 1 gabonais de rappeler aux populations l’importance de la vaccination dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

L’administration de cette deuxième dose au président de la République s’est effectuée 23 jours après la première. « J’ai reçu ma seconde injection du vaccin contre la Covid-19. Face au virus, le vaccin est une arme sûre et efficace », a-t-il publié sur sa page Facebook avec une vidéo qui montre le Chef de l’Etat très décontracté avant de se faire piquer.

Le numéro un gabonais qui compte sur la vaccination du plus grand nombre en commençant par le personnel de santé et les agents des forces de sécurité et de défense, a une nouvelle fois appelé « au respect des gestes barrières qu’il faut continuer à observer », comme il l’avait martelé dans son dernier discours à la Nation pour permettre aux uns et aux autres « de retrouver une vie normale ».

Pour rappel, c’est le mardi 23 mars dernier, que le chef de l’Etat avait reçu sa première dose de vaccin. Après lui, ce sont tour à tour, les membres de sa famille, certaines hautes personnalités de l’Etat tels que les ministres, députés, sénateurs et maires ainsi que de nombreux volontaires se sont donnés à la pratique.