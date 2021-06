Ali Bongo et Henri-Claude Oyima pour un renforcement des relations entre BGFIBank et l’Etat gabonais

Ce mardi 01 juin 2021, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le président directeur général du groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima. Il était question pour ce dernier de venir présenter au numéro un gabonais les résultats de l’institution bancaire enregistrés à l’issue de l’année 2020 et réitérer la volonté de ce groupe d’accompagner le Gabon dans le développement de son économie.

En effet, dans un contexte économique national et international impacté par la crise sanitaire liée au covid-19, le Groupe BGFIBank a réalisé des performances satisfaisantes. Ainsi, l’exercice 2020 qui a été celui de la clôture du projet « Excellence 2020 », s’est soldé par un résultat net consolidé qui a atteint un niveau « historique » de 44 milliards de FCFA.

Un résultat en hausse de 114% par rapport à l’exercice 2019 en lien avec les hausses cumulées des dépôts de la clientèle et des capitaux permanents enregistrées en 2020 dans le secteur bancaire gabonais. Il faut souligner qu’au fil des années l’établissement bancaire a su diversifier son portefeuille d’activités et étendre ses succursales à travers plusieurs pays. Faisant de BGFIBank la première banque de la zone de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Au cours de cette rencontre, Henri-Claude Oyima a évoqué avec le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba la possibilité pour l’Etat gabonais et BGFIBank de travailler en étroite collaboration, notamment en ce qui concerne la réalisation de certains projets pour l’amélioration du quotidien des Gabonais. Le numéro un gabonais n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter le patron du groupe BGFIBank pour les performances réalisées.