Alexandre Barro Chambrier: «Ali Bongo a un bilan calamiteux»

Si à un peu moins de deux ans des prochaines élections présidentielles, l’exécutif peine à décliner un bilan à mi-parcours du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, ses principaux opposants ne s’en privent plus depuis quelques mois. La preuve avec le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier qui, au cours d’une interview exclusive accordée aux médias TV+, Le Mbandja et Gabon Media Time, a dressé un bilan sombre de l’actuel président de la République.

En effet, si lors de son discours de vœux à la Nation Ali Bongo Ondimba s’est littéralement auto-satisfait du bilan de l’année 2021, le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité n’a pas manqué de juger ce bilan de « calamiteux ». A cet effet, Alexandre Barro Chambrier a estimé que les Gabonais ne doivent pas s’attendre à un miracle à un peu moins de deux ans de la prochaine présidentielle.

Alexandre Barro Chambrier a relevé qu’il était quasiment impossible pour l’exécutif d’améliorer les conditions de vie des Gabonais. « Ce n’est pas à 20 mois d’une élection présidentielle qu’il va y avoir un miracle, d’autant que depuis 2018, le pays fonctionne au ralenti », a indiqué le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité.

« Nous cherchons la moindre étincelle d’un leadership. Nous ne nous faisons donc pas d’illusion, et malheureusement, 2022, sous la gouvernance d’Ali Bongo, ne donnera rien de plus que les années précédentes. Ce sera peut-être même pire, vu que nous avons toutes les petites mains qui s’activent autour pour prendre des décisions à la place de celui qui aurait dû les prendre », a-t-il déclaré.