Albert Yangari dévoile son dictionnaire des noms propres en langue akélé

L’ancien directeur de publication du journal L’Union, par ailleurs anthropologue, Albert Yangari, a dévoilé un dictionnaire de noms des personnes chez les Ungom, communément appelés « Akélé ». Riche de 3695 pages, il est le fruit d’une collaboration avec Pr. Paul Achille Mavoungou, maître de conférence à l’Université Omar Bongo Ondimba. A l’occasion de sa sortie officielle, l’auteur organisera le 5 juillet prochain une séance de questions-réponses en live sur la page Facebook du Kiosque Okoumé.

L’acte de nommer ou d’être nommé se révèle d’une importance fondamentale dans les sociétés africaines en général et au Gabon en particulier. Le nom d’une personne est comme son ADN, il renferme un ensemble d’informations relatives à sa généalogie, à son histoire. Johan du Plessis, dans sa préface de l’ouvrage indique que « les études onomastiques (études de noms) nous entraînent dans le passé, elles évoquent les origines des gens ».

C’est donc conscient du danger de perdition auquel nos langues font régulièrement face qu’Albert Yangari ayant à coeur la sauvegarde de la langue et la culture Ungom conçoit ce dictionnaire qui devrait non seulement « servir de référence aux personnes qui veulent en savoir plus sur leur nom » mais aussi de guide touristique à ces personnes désireuses d’être renseignées sur « la grande variété d’endroits où l’on retrouve les populations Akele au Gabon ».

« Voilà en effet un dictionnaire qui parle d’une ethnie gabonaise qui ne peut être pensée ni sous les catégories de la géographie ni sous celles d’une affiliation. Il ne s’agit pas simplement de se souvenir de quelques grands noms que l’on considérait jusqu’ici comme ethniquement marqués; mais de donner à voir véritablement ce qui nous appartient et nous rassemble, nous qui aimons véritablement ce pays. », a indiqué le Pr Bonaventure Mve Ondo en postface.

Le dictionnaire des noms chez les Ungom (Akélé), premier ouvrage d’Albert Yangari est disponible en pré-commande au kiosque Okoumé, à Libreville au numéro +241 62 088556. Pour tenter de saisir toutes les réflexions autour de sa conception, rendez-vous le 5 juillet prochain pour une séance de questions-réponses en live sur la page Facebook du Kiosque Okoumé, à partir de 16 heures.