Akoure-Davain : « Je m’oppose à l’introduction de la question de l’homosexualité dans nos écoles »

Le projet d’introduction du programme santé sexuelle et reproductive (SSR) et plus particulièrement la question liée aux orientations sexuelles est loin de faire l’unanimité au sein de l’opinion nationale et de la classe politique gabonaise. Pour preuve, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 29 juin 2023, le président du parti Les Démocrates Libres Séraphin Akoure-Davain s’est dit opposé à ce projet qui est un danger pour les valeurs culturelles gabonaises.

En effet, après le prophète Béni Ngoua Mbina qui lors d’une conférence de presse la semaine écoulée, a dit non à l’introduction de ce programme élaboré par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et le ministère de l’Éducation nationale via l’Institut pédagogique national (IPN), le tour est revenu au député du 2ème arrondissement de la commune de Lambaréné Séraphin AKoure-Davain de monter au créneau contre ce projet.

S’il s’était déjà opposé en 2020 au retrait de l’alinéa 5 de l’ancien article 402 de la loi n°042/01 du 5 juillet 2019 portant Code pénal incriminant les rapports sexuels entre deux personnes de même sexe, Séraphin AKoure-Davain poursuit sur la même lancée. En effet, alors que le gouvernement s’apprête à introduire dans le programme pédagogique éducatif gabonais les questions d’orientation sexuelle, ce dernier a manifesté son opposition face aux velleité d’introduction de la question de l’homosexualité dans le système éducatif.

AKoure-Davain dit niet à l’homosexualité dans le programme scolaire

« A-t-on besoin d’enseigner l’homosexualité à l’école au Gabon ? », s’est-il interrogé d’entrer de jeu, estimant que ce projet saugrenu envisagé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance était contraire aux valeurs socio-culturelles et religieuses du pays. « J’ai du mal à imaginer une cellule familiale équilibrée dont les parents seraient du même sexe. Sachant que chaque enfant s’identifie à ses parents, à votre avis, quelle serait l’orientation sexuelle dominante ? », a martelé Séraphin Akoure-Davain.

Fort de ce constat sans équivoque, dans une société gabonaise qui ne cache pas son conservatisme, le leader des Démocrates Libres s’est dit prêt à s’opposer à ce projet. « Je m’oppose à l’introduction de la question de l’homosexualité dans nos écoles. Le moment venu, avec les patriotes encore soucieux de la préservation de nos repères et de nos valeurs culturelles, nous ferons ce qu’il faut pour empêcher leur dilution », a-t-il averti.