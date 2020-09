Akinwumi Adesina: «aider l’Afrique à se reconstruire avec ardeur et intelligence»

Réélu à l’unanimité pour un second mandat à la tête de la Banque africaine de développement (BAD), le Nigérian Akinwumi Adesina a délivré un message clair et empreint de pragmatisme lors de son discours d’investiture. Face à des dirigeants africains réunis par visioconférence, le numéro un de l’institution panafricaine a notamment souligné sa volonté « d’aider l’Afrique à se reconstruire avec ardeur et intelligence ».

Après avoir prêté serment pour un second mandat à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), le Nigérian Akinwumi Adesina s’est livré au traditionnel discours d’investiture. Ainsi, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée par visioconférence mardi dernier, le président de la Banque africaine de développement a réaffirmé sa volonté « d’aider le continent ».

En effet, soulignant le fait que « la pandémie du nouveau coronavirus a tout changé à l’échelle mondiale et mis un frein sérieux à la croissance de l’Afrique », le lauréat du Prix mondial de l’alimentation et du Prix SunHak pour la paix, a réaffirmé son ambition et la volonté de l’institution dont il a la charge de « reconstruire le continent avec force, ardeur et intelligence ».

Désireuse de « prêter une plus grande attention à la qualité de la croissance, en particulier dans les domaines de la santé, de la lutte contre le changement climatique et de l’environnement », la BAD entend donc « compléter et renforcer » ses cinq grandes priorités, dont la mise en œuvre permettrait de réaliser 90 % des Objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.