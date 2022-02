Akanda: une trentaine de jeunes et femmes bénéficient d’une aide aux AGR d’une valeur de 5 millions FCFA de l’ONG PEA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 26 février 2022, le député du 2ème arrondissement d’Akanda Franck Nguema a apporté son soutien à une trentaine de jeunes commerçants de sa circonscription pour leurs activités génératrices de revenus (AGR). Une dotation d’un montant global de 5 millions de FCFA qui s’inscrit dans le cadre de la campagne solidaire de l’ONG Pépinière d’entreprises d’Akanda (PEA) qui a déjà profité à 428 bénéficiaires pour la somme de 56,5 millions FCFA et ce, en seulement 8 mois.

Soutenir la jeunesse en l’autonomisant, c’est le défi qu’a décidé de relever le député du 2ème arrondissement d’Akanda Franck Nguema. Une noble ambition qui s’est à nouveau matérialisée par la distribution d’aides matérielles et financières au bénéfice des jeunes hommes et femmes commerçantes de sa circonscription électorale. Ainsi, ce sont 30 nouveaux concitoyens qui ont été soutenus à hauteur de 5 millions de FCFA ce samedi 26 février 2022.

Une vue des bénéficiaires des aides des AGR offertes par l’ONG PEA

Répondant de manière prompte et concrète à l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, l’élu du 2ème arrondissement d’Akanda a rappelé que cet engagement s’inscrit dans la mise en œuvre de son projet de campagne. « Tout cela est possible grâce aux fonds politiques de ma fonction donnés par le président de la République Ali Bongo Ondimba », a souligné Franck Nguema. Un soutien aux entrepreneurs de divers secteurs, notamment ceux évoluant dans l’entretien d’espaces verts, la vente de produits vivriers, des tenanciers de bars-restaurants, des salons de coiffure, de la friperie voire de la maçonnerie.

Le député Franck Nguema lors de la remise des aides aux populations © D.R.

Pour information, depuis le lancement de l’ONG PEA le 26 juin 2021, ce sont au total 388 Activités génératrices de revenus et 428 personnes de tous genres qui ont été soutenus pour la coquette somme de 56,5 millions FCFA respectivement les 17 et 31 juillet, le 14 août, le 16 octobre, le 27 novembre 2021 et le 26 février 2022. Notons que d’autres actions sociales ont été menées en l’occurrence des cours de soutien, des arbres de Noël, la rénovation des structures publiques et la distribution de kits scolaires.