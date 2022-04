Akanda: un randonneur meurt par noyade à l’arboretum Raponda Walker

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeune Osée, un compatriote âgé de 18 ans, a trouvé la mort par noyade le samedi 2 avril 2022 au cours d’une sortie entre amis à la plage de l’arboretum Raponda Walker située dans la commune d’Akanda. Le drame serait consécutif à une montée de la marée. Perdu dans les eaux de la mer, le corps du regretté n’a toujours pas été repêché.

Les faits se seraient déroulés le samedi 2 avril 2022 à la plage se trouvant non loin de la forêt de l’arboretum Raponda Walker. Ce jour-là, Osée et ses amis se seraient rendus audit lieu après s’être organisés sur un forum Whatsapp. Aux environs de 13 heures, certains membres du groupe d’adolescents auraient décidé de se baigner à la mer se trouvant à proximité.

Une fois au bord de la mer, Osée y aurait plongé en premier. « La marée était haute et le courant également donc il a été entraîné un peu plus loin et au départ les gens avec lui ont cru qu’il leur faisait une blague en rentrant et ressortant sous l’eau à chaque fois. C’est constatant qu’il avait du mal à rejoindre le rivage qu’un autre garçon va plonger mais lui aussi il a failli se noyer, heureusement il a été sauvé par deux autres mais Osée n’a pas été secouru à temps et a été emporté par le courant » relate une source.

Informés de la situation, les écogardes vont se rendre sur les lieux afin de s’enquérir de la situation. Selon une source, une fois la disparition de la victime constatée, bon nombre de ses accompagnateurs auraient pris peur et auraient pris la poudre d’escampette. Une enquête sera sûrement ouverte afin de faire la lumière sur ce drame. A l’heure où nous couchons ces lignes, le corps du jeune homme n’a toujours pas été repêché.