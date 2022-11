Akanda: recrudescence d’actes d’incivisme aux cités Alhambra

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les cités Alhambra, situées au quartier Angondjé dans la commune d’Akanda, sont depuis plusieurs semaines le théâtre de nombreux actes de vandalisme. En effet, des vandales, identifiés comme étant des enfants du voisinage se seraient illustrés par des actes allant aux antipodes du savoir-vivre, notamment des vols, des violations de domicile et d’espaces privées, rapporte Gabon Matin.

Les cités Alhambra enregistrent des effractions au quotidien, et ce depuis plusieurs semaines. Des maisons sont visitées et sont vidées de leurs contenus, le mobilier et autres appareils électroniques sont la cible des voleurs. À ce jour, le butin de ces malfrats agissant généralement de nuit comprend des appareils électroménagers, des vêtements, pour ne citer que ceux-là, selon les déclarations de certaines populations.

Une situation dont se plaignent les riverains lesquels ne savent plus à quel saint se vouer. D’autant plus que des agresseurs semblent être protégés et encouragés par leurs proches qui ne daignent pas ramener à l’ordre leurs enfants. « Les cités Alhambra sont devenus un repaire de bandits. Les enfants opèrent de jour et de nuit et agressent ceux qui rentrent tard avec la bénédiction de leurs parents qui ne disent rien. Les logements sociaux deviennent maintenant des logements de brigands de tous genres » a déploré une habitante.

Considéré comme un secteur de souveraineté, la sécurité est chaque année dotée de moyens colossaux mais dont les résultats peinent à se répercuter sur le terrain. Si les malfrats écument paisiblement les artères du pays, les forces de sécurité semblent elles, préoccupées par d’autres priorités, encouragées sans doute par leur hiérarchie qui n’en a cure de la dangerosité d’une telle situation. En attendant, l’impuissance des Forces de sécurité et de défense à veiller sur les biens et les personnes est constatée au quotidien par la recrudescence des victimes et l’impunité qui sévissent.