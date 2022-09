Akanda: plus de 500 bénéficiaires du morcellement de la parcelle n°1 de la section YU6 de l’ANUTTC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la facilitation de l’accès pour tous à la propriété que l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC) a procédé à l’attribution de la parcelle n°1 de la section YU6 du plan cadastral d’Akanda aux personnes qui y sont installées. Devant le maire central et les chefs de quartiers de la commune, Dexter Meye Me Obiang a fait la lumière sur la procédure d’acquisition définitive.

C’est la salle de conférence de l’hôtel de Ville d’Akanda qui a servi de cadre à la rencontre de restitution portant sur le morcellement de la section YU6 du titre foncier n°22 700 au profit des personnes installées de manière peu conventionnelle. En présence de l’édile de la commune Patrick Yvon Rombogouera et du Directeur de cabinet du Ministre de l’habitat Maurille Nicaise N’zao-Mabika, le Directeur général de l’Agence nationale de l’urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre a donné l’élixir sur cette procédure en phase avec la vision du chef de l’État.

D’entrée de jeu, Dexter Meye Me Obiang a tenu à préciser que ce processus de transfert de propriété qui concerne les terrains bâtis mais également non bâtis s’opérera en deux phases. Ainsi, après l’identification des occupants, il a été élaboré un plan parcellaire tenant compte des occupations, ce sont donc plus de 500 personnes qui ont d’ores et déjà pu être répertoriées au terme du recensement déroulé durant deux semaines courant avril dernier. À cet effet, le Directeur général de l’ANUTTC a salué l’engagement de ses équipes-terrain.

Des citoyens vérifiants leurs noms sur les listes © GMT

Aussi, rappelant que ce projet est conjointement mené par les ministères de l’Habitat et des Affaires sociales en vue d’accompagner les populations aux faibles revenus et éviter les déguerpissements, Dexter Meye Me Obiang a souligné que « c’est une opération sociale qui vise à permettre à tout le monde d’avoir accès à la propriété foncière. Celui qui paye vite aura son titre aussitôt ». Non sans manquer de préciser que « un prix forfaitaire sera appliqué aux occupants pour obtenir un titre foncier. À savoir 3000 FCFA le m² au plus ».



Enthousiasmé par la portée hautement sociale dudit projet, le maire de la commune d’Akanda a traduit sa satisfaction. « Je constate que l’administration foncière a fait beaucoup d’efforts pour permettre que tout un chacun ait accès à la terre. À ce stade nous ne pouvons que nous réjouir de l’évolution des choses. Nous avons énormément de pressions foncières notamment litiges. Cette vague de légalisation optimale saura nous en sortir », a conclu Patrick Yvon Rombogouera. Le DC du ministre de l’habitat d’ores et déjà annoncé qu’un appel d’offre est en cours pour le traçage de la ville et la viabilisation.