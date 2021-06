Akanda: plus de 1000 élèves attendus lors de la 2e édition des cours de soutien offerts par Franck Nguema

C’est ce samedi 5 juin 2021 qu’a été lancée la deuxième édition de cours de soutien gratuits organisés par l’élu du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda, l’honorable Franck Nguema. Censés s’achever le 21 juillet prochain, lesdits cours visent à outiller plus de 1000 jeunes durant 250 heures de renforcement de compétences avant les échéances fatidiques de fin d’année que sont le brevet d’études du premier cycle (BEPC) et le Baccalauréat (BAC).

C’est en réponse à l’appel à la solidarité entre fils et filles de la nation, émis par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, que l’élu du 2e arrondissement de la jeune commune d’Akanda a décidé d’offrir à nouveau des cours de soutien gratuits. Orientés pour les élèves inscrits en classes d’examens à savoir 3eme et Terminales, ces cours qui ont débuté ce samedi 5 juin vont se poursuivre jusqu’au 21 juillet 2021.

Pour ce faire, Franck Nguema a prévu un dispositif sanitaire devant permettre de ne pas annihiler l’efficacité des mesures gouvernementales prises dans la cadre de la riposte contre le Covid-19. « Plus de 250 heures de cours de soutien aux élèves de classes de troisièmes et terminales, à raison de 5 heures de cours par jour, avec un minimum de 30 élèves dans la salle et ce, du lundi au dimanche », est-il indiqué dans le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Cette noble initiative s’inscrit dans la longue liste d’actions solidaires déjà menées par Franck Nguema depuis son élection en 2018. Le 20 Novembre 2020, l’élu de cette circonscription territoriale avait distribué près de 2500 cartables remplis d’effets scolaires aux élèves issus de familles en difficulté et ce, pour tous les niveaux d’études allant du pré-primaire au secondaire. Autant dire que cette seconde édition s’annonce d’emblée pleine de promesses pour ces futurs diplômés.