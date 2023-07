Akanda : ouverture du Centre national Ndossi Akomgha pour enfants autistes et trisomiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sylvia Bongo Ondimba, Première Dame du Gabon a procédé, ce vendredi 14 juillet 2023, à l’inauguration du Centre national Ndossi et Akomgha situé dans la commune d’Akanda. Il s’agit d’un centre dédié exclusivement à la prise en charge des enfants diagnostiqués autistes et trisomiques.

Fruit de la coopération entre le Gabon et le Maroc, le Centre national pour la prise en charge des enfants vivant avec un handicap mental est désormais opérationnel. L’inauguration de la structure a été faite, ce jour, par Sylvia Bongo Ondimba. Et ce, en présence des ministres en charge des affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et sa collègue de l’Éducation nationale Camélia Ntoutoume-Leclerq.

Le Centre national Ndossi Akomgha : commodité et personnel qualifié

Le Centre national Ndossi Akomgha est une structure sociale dédiée à la prise en charge des enfants autistes et trisomiques. L’accent est mis sur le développement et l’épanouissement de chaque enfant. Ledit centre est doté d’espaces sensoriels, apaisants et des aires de jeux. À cela s’ajoutent des salles de classe équipées de matériel spécialisé et d’une capacité d’accueil de 60 lits.

Des outils qui permettront aux enfants autistes de bénéficier des activités thérapeutiques et éducatives pour développer leur sens de créativité et de confiance en soi. Sous la direction de Marielle Nzong Ndong, l’équipe multidisciplinaire est composée de professionnels et de spécialistes qualifiés. Notamment des éducateurs, des thérapeutes, des psychologues.

Visite de Sylvia Bongo Ondimba au Centre national Ndossi Akomgha © D.R.

Le centre du rêve et de l’espoir

Le Centre national Ndossi Akomgha une avancée significative dans la protection de l’enfance en République Gabonaise. Émotive dès sa prise de parole car ayant une cadette atteinte de trisomie, Sylvia Bongo Ondimba n’a pas caché son engagement à œuvrer pour l’accompagnement de la petite enfance.

« Comme tous les enfants, ces enfants ont besoin d’être aimés, accompagnés dans leur marche vers l’autonomisation »,a-t-elle indiqué. Mettre un terme aux préjugés et à la stigmatisation à l’endroit des enfants vivant avec un handicap. Le gouvernement a souligné que l’ambition est de doter toutes les autres provinces d’un centre dédié.