Akanda: l’ONG PEA livre la 4ème cuvée de ses aides aux AGR

Ce samedi 16 octobre 2021, le député du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda Franck Nguema a procédé à la remise de 30 aides au bénéfice des populations de son siège. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre de la 4e cuvée de la campagne solidaire de l’ONG Pépinière d’entreprises d’Akanda (PEA) qui a déjà bénéficié à 340 commerçants et jeunes de ladite commune.

Comme pour les premières cuvées des porteurs d’activités génératrices de revenus (AGR), le député du 2ème arrondissement d’Akanda, Franck Nguema a procédé ce samedi 16 octobre 2021 à la 4e cuvée d’aides en dons de matériels et de fonds de roulement aux jeunes et femmes commerçantes de sa circonscription politique. Une initiative inscrite dans la mise en œuvre des modalités d’aide de l’ONG PEA qui vise à épauler les commerçants de la jeune commune.

Mesures barrières obligent, ce sont donc 30 personnes qui ont bénéficié de ces aides qui viennent une fois de plus de faire des heureux. En effet, pour un montant de 5 millions de FCFA, ces aides en faveur des populations permettront de booster plusieurs secteurs d’activités dont la vente de produits vivriers, la restauration, la couture, la soudure, entre autres. « Je tiens mes engagements et je continue à renvoyer l’ascenseur à ces populations qui m’ont fait confiance en 2018 aux législatives », a précisé le député.

Conformément à sa promesse de campagne électorale et s’inscrivant dans la politique de l’unité inspirée par le numéro un gabonais Ali Bongo Ondimba, depuis le début de son mandat, Franck Nguema s’est donné pour mission d’aider les jeunes et femmes commerçants en proie au chômage, à la précarité et à l’exclusion sociale qui se sont aggravés suite à la crise sanitaire, économique et sociale due à la pandémie de covid-19. Pour se faire, ce sont au total 340 aides d’un montant de 46 millions de FCFA depuis le 17 juillet 2021 à ce jour, soit 3 mois depuis le lancement de l’ONG PEA le 26 juin 2021.