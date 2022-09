Akanda: les populations de Beau Lieu mises en danger par la SEEG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quartier sis dans la commune d’Akanda, Beau-Lieu est le théâtre d’un spectacle désolant, notamment des poteaux dégradés pouvant à tout moment se retrouver sur la voie publique. Un phénomène qui pourrait être la cause de plusieurs drames, parfois mortels. Une situation qui perdure au nez et à la barbe de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) qui semble ne pas décidée à pallier ce problème qui met en danger la vie d’autrui.

Le phénomène d’entretien de poteaux dans certains quartiers du Grand Libreville on n’en parlera jamais assez. Si la société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) pour des raisons de viabilisation, n’a pas pour l’instant réussi à desservir plusieurs quartiers de réseaux électriques fiables, certaines zones encourent désormais un risque mortel au vu de l’état de certains matériels. Au quartier Beau Lieu, des poteaux sont soutenus par des câbles de courant.

Une situation décriée par les riverains qui craignent que le pire survienne un de ces jours. « Les poteaux sont accrochés et ne tiennent que grâce à d’autres câbles de courant. On a beau parlé de ça, la SEEG et la mairie semblent ne pas s’en soucier. Ce serait vraiment grave s’ils agissent seulement en cas de drame. L’idéal serait de déjà palier au problème pour éviter le pire » a déploré une riveraine du quartier Beau-Lieu.

Que dire des branchements anarchiques qui sont un danger pour les populations ? Des câbles haute tension à la portée des riverains qui doivent se montrer vigilants davantage au risque de recevoir un poteau ou une décharge électrique et d’en perdre la vie. Les pluies diluviennes et les vents violents sont dès lors des moments de stress avec un risque accru de court-circuits. Une situation que devraient prendre à bras le corps les autorités locales d’Akanda mais aussi la SEEG avant que ne survienne un drame.