Akanda: les conseillers municipaux RPM-UN votent contre l’adoption du projet de budget primitif 2022

Le récent conseil municipal de la commune d’Akanda qui s’est tenu récemment n’aura pas été un long fleuve tranquille. En témoigne le communiqué rendu public ce vendredi 04 février 2022 par les conseillers du Groupe politique Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM)-Union nationale (UN). En effet, face aux incongruités observées dans l’élaboration du budget primitif, ces derniers ont tout simplement décidé de rejeter ledit projet.

Arrêté en recettes et en dépenses à la somme d’un peu plus de 1,6 milliard de FCFA, le budget primitif de la commune d’Akanda n’a pas manqué de susciter des réactions auprès des conseillers municipaux de l’opposition. Et pour cause l’affectation de seulement 7,33 % pour l’investissement qui devrait pourtant constituer une priorité pour l’autorité municipale puisqu’impactant le quotidien des populations.

Ainsi, on apprend que c’est 92,67% soit 959 millions de FCFA qui est destiné aux dépenses des personnels et élus. Tandis que 215 millions de FCFA sont affectés aux achats des véhicules administratifs. « Nous constatons pour le regretter que fort du soutien de sa majorité au Conseil municipal et du silence complice des autorités de tutelle, le projet de budget 2022, comme les budgets précédents ne vise qu’à satisfaire les besoins personnels de l’équipe municipale », s’indignent les conseillers municipaux RPM-UN.



Tout en dénonçant les errements de gestion de la commune par le maire Yvon Patrick Rombogouera, ces derniers ont annoncé le rejet pur et simple du projet de budget primitif 2022 présenté au Conseil municipal d’Akanda ce vendredi 04 février 2022 et a voté contre son adoption.