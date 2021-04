Akanda: les agents publics municipaux désormais au fait des mécanismes de lutte contre la corruption

C’est dans le cadre de la campagne de sensibilisation des agents publics sur les mécanismes de lutte contre la corruption que le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Francis Nkea Ndzigue s’est entretenu, hier, avec les agents municipaux de la Mairie d’Akanda. Au terme de cette séance pédagogique qui a consisté à édifier les participants,Yvon Patrick Rombogouera l’édile de la commune a reçu le Guide sur les mécanismes de lutte efficace.

Outiller les agents publics municipaux sur les règles, attitudes et les risques dans la gestion de la chose publique, tel était l’objectif de cette rencontre déroulée hier entre le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et l’ensemble des agents de la municipalité d’Akanda. Le Dr. Francis Nkea Ndzigue s’est une nouvelle fois mué en pédagogue pour sensibiliser les participants sur les actions assimilables à de la Corruption. Pour le membre du gouvernement, emporter un véhicule administratif à la fin du mandat est un « comportement constitutif de corruption », a-t-il clairement indiqué.

Non sans inviter l’assistance à travailler étroitement avec les organes étatiques habilités à orthodoxer la collecte des taxes municipales. « L’Anavea a la charge pour des mairies comme la vôtre, de vérifier si l’impôt municipal a été collecté et dans quelle caisse il a été versé; si la collectivité a bénéficié d’une subvention et à quoi elle a servi », a rappelé le Dr. Francis Nkea Ndzigue. Pour information, l’Autorité nationale de vérification et d’audit (Anavea) a vu le jour pour renforcer le contrôle dans cette opération charnière au fonctionnement des municipalités.

Il était hors de question pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance de prendre congé des agents municipaux de la mairie d’Akanda sans les confronter aux potentielles sanctions en cas d’infraction constatée. Il s’agit des mesures disciplinaires jusqu’aux sanctions pénales. Avant de poursuivre ladite campagne de sensibilisation vers l’intérieur du pays, le Dr. Francis Nkea Ndzigue a remis un Guide sur les mécanismes de lutte à l’édile, Yvon Patrick Rombogouera.