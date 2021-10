Akanda: le sénateur Kouna Loumagakouyi au chevet de l’orphelinat AEODA et des écoles d’Angondjé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieux d’apporter son soutien aux populations de sa circonscription surtout dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la covid-19, le vénérable sénateur de la commune d’Akanda Antoine Kouna Loumagakouyi a procédé ce vendredi 22 octobre 2021 à la remise d’une importante dotation à l’école publique d’Angondjé, à l’école publique du 1er campement et à l’Association des enfants orphelins, démunis et abandonné (AEODA). Une dotation qui devrait permettre d’une part aux apprenants d’aborder l’année scolaire dans des conditions sanitaires de qualité et d’autre part pour les pensionnaires de l’orphelinat d’améliorer leurs conditions de vie.

C’est accompagné d’une forte délégation, que l’élu de la commune d’Akanda a tenu à répondre à l’appel à la solidarité et au partage lancé il y a quelques mois par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Un geste qui devrait contribuer indubitablement à l’épanouissement des écoles publiques et de l’orphelinat visité par Antoine Kouna Loumagakouyi.

Ainsi, durant 3 heures d’horloge et sous la canicule, le sénateur s’est rendu tour à tour à l’école publique d’Angondjé, à l’école publique du 1er campement où il a procédé à la remise de la dotation composé essentiellement de kits sanitaires notamment des gels hydroalcooliques, de masques, de matériel de ménage et de sport. Poursuivant son périple, le vénérable sénateur Antoine Kouna Loumagakouyi s’est rendu à l’orphelinat denommé Association des enfants orphelins, démunis et abandonné, où il s’est plié au même rituel en offrant un important lot de produits de première nécessité, des kits scolaires mais aussi du matériel de ménage.

Photo de famille à l’orphélinat AEODA © D.R.

Un geste qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par les responsables de ces trois structures qui ont bien accueilli ce geste du sénateur qui contribue ainsi à l’amélioration des conditions d’apprentissage et de vie des bénéficiaires. Pour sa part Antoine Kouna Loumagakouyi a rappelé que ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le chef de l’Etat.



« J’ai été interpellé par les responsables des deux écoles, et en tant qu’élu il était de mon devoir de répondre à cette interpellation. Et il y a aussi eu l’orphelinat que nous avons visité et nous avons tenu à faire un geste en faveur de ses pensionnaires », a-t-il indiqué, avant de souligner qu’il entendait bien pérenniser ce type d’action en faveur de ses concitoyens.