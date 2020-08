Akanda: le nouveau maire lance les travaux de désenclavement de Malibé

Ce lundi 24 août 2020, le maire de la commune d’Akanda Yvon Patrick Rombogouega a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de plusieurs voies d’accès de communication dans certaines zones de cette localité notamment celle des quartiers Malibé 1 et 2. Des travaux qui ont pour objectif de soulager les populations environnantes qui rencontrent très souvent d’énormes difficultés à se déplacer.

C’est accompagné du 1er adjoint au maire Clément Tchinga Kabou et du directeur général adjoint du groupe ACK, société en charge des travaux, qu’a été lancé le projet de désenclavement et d’amélioration du réseau routier dans la commune d’Akanda notamment dans les quartiers Malibé 1 et 2. Prévus pour une durée de 3 mois, ces travaux ont été initiés par l’édile de la ville qui souhaite améliorer de manière efficiente les conditions de vie de ses concitoyens.

Il faut souligner qu’en saison de pluie, les populations de Malibé 1 et Malibé 2 vivent un véritable calvaire du fait de la dégradation de cet axe. Les travaux de réhabilitation des axes routiers s’étendent donc sur près de 9 kilomètres et devraient permettre de faciliter le déplacement des populations qui depuis plusieurs années, n’ont eu de cesse d’appeler à l’aide pour cette situation problématique.

« Je me réjouis du fait que les travaux de réhabilitation des routes des quartiers de Malibé 1 et Malibé 2 se réalisent. Il est important de rappeler que ces quartiers en saison pluvieuse, sont souvent enclavés. Durant cette période, les populations de ces quartiers peinent à se déplacer à cause de l’impraticabilité des routes », a déclaré Yvon Patrick Rombogouera lors de la cérémonie de lancement desdits travaux.

Par ailleurs le maire de la commune a indiqué que ces travaux ne s’arrêteront pas au niveau de Malibé mais devraient s’étendre au niveau de la voie de contournement située après le marché du premier campement, et sur la route du cap Santa Clara. Pour Yvon Patrick Rombogouera « l’objectif est d’entretenir cette route comme bien d’autres afin d’avoir des routes praticables et correctes tout au long de l’année ».