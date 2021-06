Akanda: le collectif des jeunes solidaires au chevet des orphelins de AEODA

Samedi 29 mai 2021, les jeunes solidaires d’Akanda et du Gabon (JSAG) ont tenu à apporter du sourire aux pensionnaires de l’orphelinat AEODA situé au premier campement. Il a été question lors de cette journée récréative d’apporter des vivres, de la joie et de l’assurance aux orphelins.

À en croire les membres du collectif des jeunes solidaires d’Akanda et du Gabon, cette action était une manière de se rendre utile à la société en partageant le minimum qu’ils possèdent. « Cette sortie, nous a permis de véritablement prendre conscience du besoin mais aussi, de l’amour dont ces jeunes ont à cœur », a indiqué le président du JSAG, Karim Blyse Magnotolo.

Cette journée récréative était l’occasion d’apporter des vivres pour soulager les pensionnaires de l’orphelinat AEODA en cette période particulière liée au covid-19 et de relever des idées de projet à réaliser pour l’autonomisation et l’épanouissement des orphelins.

Karim Blyse Magnotolo confie en effet que « sur place, nous avons pu rencontrer M. Christophe, un diplomate américain chevronné qui a un véritable intérêt pour l’agriculture et l’élevage. Ce dernier projette d’ouvrir une structure sur place permettant à nos jeunes orphelins de suivre une formation sur place dans les domaines présentés. Acte louable et à encourager ». L’initiative, rappelons-le, s’inscrit dans le cadre des activités sociales du collectif des jeunes solidaires d’Akanda et du Gabon.