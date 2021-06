Akanda: lancement de l’ONG PEA pour l’autonomisation des jeunes et des femmes commerçantes

Ce samedi 26 juin 2021, le quartier général du député du 2ème arrondissement d’Akanda Franck Nguema a servi de cadre au lancement de l’Organisation non gouvernementale Pépinière d’entreprises d’Akanda (PEA). Une organisation qui aura pour objectif de soutenir les populations vulnérables notamment les jeunes et les femmes commerçantes par la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR).

Créé à l’initiative du député et actuel ministre des Sports Franck Nguema, le lancement de cette ONG s’inscrit dans la droite ligne de la politique sociale impulsée par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Elle aura pour objectif de promouvoir l’autonomisation des femmes, l’auto-emploi des jeunes, entre autres.

Cette organisation permettra ainsi aux jeunes de 18 à 35 ans et aux femmes commerçantes du 2ème arrondissement d’Akanda de créer et développer des activités génératrices de revenus (AGR) pour leur autonomisation sur dépôt et étude de dossiers des différents projets. « L’ONG PEA est là pour vous aider, contribuer à vos activités génératrices de revenus. Cette modeste contribution ne fera pas tout. Alors, vous devez l’utiliser à bon escient. », a martelé le député Franck Nguema lors de son discours.



Pour rappel, cette action du député du 2ème arrondissement d’Akanda n’est pas la première du genre. On peut citer entre autres l’octroi de kits scolaires pour les jeunes, les cours de soutien dont le prepa Bac et Bepc pour les élèves de 3e et terminale comme ce fut le cas en 2019 et, une fois de plus cette année, depuis le samedi 5 juin dernier, ce jusqu’à la fin du mois de juillet 2021.