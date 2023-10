Akanda : la route du Cap Santa-Clara en état de dégradation avancée

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’il est incontestable que le réseau routier gabonais constitue la problématique principale du pays dans l’optique d’un développement inclusif et une diversification de l’économie, il est d’autant plus évident qu’en 2023 certaines artères devraient être dans un meilleur état. C’est le cas de l’axe Cap Santa Clara-Contournement marché du 1er campement, devenu totalement vétuste, qui constitue un danger permanent pour les usagers empruntant cette voie et empêche la libre circulation des populations.

La problématique de la dégradation du réseau routier national est loin d’avoir trouvé son épilogue malgré les nombreux discours du gouvernement. En effet, les populations ne savent plus à quel saint se vouer notamment en matière de transport du fait de l’état piteux des infrastructures routières. C’est le cas notamment de la route menant au Cap Santa-Clara. Cette dernière expose les usagers aux risques d’accidents dans la commune d’Akanda alors que les travaux avaient été lancés en 2020 et ce pour une période de 3 mois. Plus de 3 ans après, force est de constater que rien n’est fait.

Une situation pour laquelle bon nombre de citoyens ont interpellé les autorités gouvernementales sans que pour l’heure des solutions ne soient apportées. « Une fois au Cap Santa Clara, tout usager doit rouler lentement pour ne pas être surpris et faire un accident. C’est désormais un véritable calvaire et les choses ne s’arrangent pas avec le temps. Des travaux ont été annoncés depuis 2019 mais dans certains cas ils n’arrivent pas à leur terme et c’est nous et nos enfants qui subissons », déplore un usager. Non sans ajouter que les automobilistes qui bravent le danger en empruntant cet axe routier, sont contraints de faire descendre les passagers à un niveau.

Une vue de la route du cap Santa-Clara © D.R.

Une situation préoccupante pour les populations de cette localité qui mettent leurs vies en jeu. « Nous interpellons les autorités afin que nos cris de détresse soient pris en compte et qu’on pense également à réhabiliter complètement nos voies », a déclaré un usager. Non sans ajouter que même si les services des Travaux publics avaient indiqué avoir fait de leur mieux, une réhabilitation de l’axe avec du matériel de meilleure qualité serait le mieux.

Pour l’heure, les populations ne peuvent plus bien se mouvoir, le linéaire Cap Santa Clara-Contournement marché du 1er campement étant distant de plusieurs km. Si rien n’est fait, ces zones alités pourraient être coupées du reste du pays et le pire est à craindre. A l’heure où le président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma attend des membres du gouvernement Raymond Ndong Sima et des sociétés adjudicataires plus d’implication dans la recherche des solutions aux problèmes quotidiens des Gabonais, Flavien Nziengui Nzoundou, ministre des Travaux publics devrait se pencher sur la question pour qu’enfin les populations trouvent le bonheur d’avoir une route praticable en toute saison.