Akanda : GSEZ et Otima en soutien au CAPEDS

Le vendredi 02 juin 2023 Gabon Special Economic Zone (GSEZ) et l’association Otima ont procédé à la remise d’un important don au Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales (CAPEDS) d’Angondjé. Une initiative qui a pour objectif de contribuer au développement de cette structure, mais également de soutenir ses activités.

C’est en présence des responsables de GSEZ et de l’association Otima en l’occurrence la secrétaire générale Emma Bisseck que s’est déroulé cette cérémonie de remise de mobilier au CAPEDS. Une action qui s’inscrit dans le cadre de leurs activités sociales et humanitaires.

Au nombre du mobilier offert par les bienfaiteurs, on compte 22 tables et 81 chaises pour enfants. Un geste de GSEZ et de l’association Otima qui n’a pas manqué d’etre salué par la directrice générale adjointe du CAPEDS Nicolette Minfoume. « Nous sommes heureux d’avoir pu bénéficier, grâce à la prise en charge des travaux du réfectoire du centre, d’un nouvel espace pouvant accueillir nos enfants pour leurs repas dans le respect des normes d’hygiènes. », a-t-elle indiqué.

Pour l’association Otima, cette action solidaire est l’occasion de soutenir le gouvernement dans ses programmes d’accompagnement aux personnes défavorisées. « Otima est une association qui milite pour la défense du droit des enfants au Gabon. Nous intervenons dans les actions sociales et dans les plaidoyers. Nous accompagnons le CAPEDS depuis sa création, il y a environ trois ans. Aujourd’hui, nous sommes ici pour soutenir le don fait par GSEZ. Ce nouveau réfectoire servira à une meilleure prise en charge des enfants résidant au centre », a déclaré Emma Bisseck,

Situé au nord de Libreville dans la commune d’Akanda, le Centre d’Accueil pour Enfants en Difficultés Sociales d’Angondjé (CAPEDS) est un organisme placé sous tutelle du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Une structure qui accueille des enfants de toutes nationalités en difficultés sociales. La plupart d’entre sont âgés de 0 à 18 ans.