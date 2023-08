Akanda : Franck Nguema dote la Cité Alhambra d’une fontaine publique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Député sortant du 2eme arrondissement de la commune d’Akanda, Franck Nguema ne manque pas une occasion d’apporter le mieux vivre à sa base électorale. À cet effet, l’honorable a procédé à l’inauguration, le mercredi 23 août dernier, d’une fontaine d’eau potable à la cité Alhambra.

Au plus proche de ses concitoyens, Franck Nguema est assurément ce que beaucoup appellent à Akanda « l’homme de la situation ». Et pour cause, le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) s’évertue à répondre aux attentes des populations du deuxième arrondissement d’Akanda.

Franck Nguema pour une Cité alhambra moderne

Saisi des difficultés de ses concitoyens, le député Franck Nguema a décidé de passer à l’action le mercredi 23 août 2023. Le candidat à sa propre succession lors de ces élections législatives a déjà mis le pied à l’étrier en procédant à l’inauguration d’une fontaine d’eau potable. Une pompe à 6 robinets qui permettra aux riverains d’être approvisionnés.

Pour cette circonstance empreinte de solennité, le député sortant a pu compter sur la participation des autorités de la mairie mais également des responsables de la SEEG et du Conseil national de l’eau et de l’électricité ( CNEE). À cette occasion, le bienfaiteur a souligné que « il s’agit de répondre de façon significative aux préoccupations des populations ».

31 nouveaux bénéficiaires des aides aux AGR

Après la livraison de la fontaine publique au quartier Cité Alhambra, Franck Nguema a enchaîné avec la suite des aides aux activités génératrices de revenus (AGR). Pour cette action solidaire, le candidat du PDG a choisi le carrefour Château d’Angondjé. Ce sont 31 nouvelles personnes qui ont été réparties avec le sourire aux lèvres. Ce qui porte à 181, le nombre de bénéficiaires.

Honorable Franck Nguema remettant les aides aux AGR au carrefour Château Angondjé © D.R.

Rappelant l’intérêt de ces matériels et fonds de roulement, le Président de PEA a appelé les bénéficiaires à se montrer reconnaissants. D’ailleurs, un des leurs a tenu à « remercier le Député Franck Nguema et son Excellence Ali Bongo Ondimba pour ce geste qui montre l’importance que le Chef de l’État accorde à l’épanouissement de ses compatriotes », rapporte notre confrère.