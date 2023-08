Akanda : Franck Nguema à l’œuvre pour la réélection d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable soutien de première heure à la réélection du Chef de l’État sortant Ali Bongo Ondimba, Franck Nguema peut compter sur des équipes de relais dans son siège à Akanda. Ces derniers ont d’ores et déjà annoncé la couleur pour ce qui est du vote du 26 août prochain.

À l’heure des grandes manœuvres électorales, le chef-lieu de la province de l’Estuaire jouera un rôle prépondérant. Des enjeux cruciaux que semblent avoir cerné le député du second arrondissement de la commune d’Akanda. Franck Nguema ne ménage aucun effort pour mobiliser ses troupes pour la réélection d’Ali Bongo Ondimba.

Akanda pour une victoire cash d’Ali Bongo

S’il a toujours été proche de ses électeurs, Franck Nguema a mis le pied à l’étrier depuis l’ouverture de campagne. Se prêtant au jeu politique, l’honorable sortant du second siège d’Akanda a mis les petits plats dans les grands. Causeries et échanges avec les fils et filles de l’arrondissement. Des moments privilégiés pour partager la vision du candidat PDG.

Dans un exercice qu’il maîtrise à la perfection, Franck Nguema a parcouru les coins et recoins du deuxième arrondissement d’Akanda. De la cité Alhambra à Amissa en passant par le quartier Angondjé Tom au Village Bakota, les populations ont été édifiés sur leur partition à jouer le 26 août prochain dans les bureaux de vote.

La base de Franck Nguema en ordre groupé

Donné vainqueur de ce scrutin à un tour par les observateurs internationaux, Ali Bongo Ondimba peut se targuer de compter sur le dynamisme de Franck Nguema. Et pour cause, l’élu du deuxième arrondissement d’Akanda a su composer des équipes de terrain performants. Ces derniers arborent fièrement le nom de « soldats ».

Toute chose qui en dit long sur leur détermination à garantir le résultat final au candidat du Parti démocratique gabonais (PDG). Pour sa part, le député a d’ores et déjà annoncé que les aides aux activités génératrices de revenus reprendront leur cours sous peu. Une nouvelle qui n’a pas manqué de susciter des réactions positives chez les potentiels bénéficiaires.