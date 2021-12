Akanda: Antoine Kouna Loumagakouyi en père noël pour une centaine d’enfants

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans un élan de solidarité et de partage que Antoine Kouna Loumagakouyi l’optique s’est fait père noël pour la jeunesse de la commune d’Akanda. En effet, le vénérable sénateur de ladite circonscription territoriale a procédé à la distribution de cadeaux de tous genres à une centaine d’enfants venus du Cap-Estérias et d’Angondjé.

L’arrivée de l’enfant Jésus est une fête importante pour les enfants car il s’y dégage l’amour et plusieurs valeurs. Conscient de la portée de cette occasion, le vénérable sénateur de la jeune commune d’Akanda a décidé de muer en papa Noël le temps d’une journée mémorable. Et pour cause, Antoine Kouna Loumagakouyi, a procédé à la remise d’un important don composé de jouets et autres gadgets électroniques de tous types.

Pour le donateur, cette initiative solidaire traduit son attachement aux valeurs de partage allant dans la vision du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Et ce, encore plus en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 où plusieurs ménages ont du mal à joindre les deux bouts et offrir un présent à leur progéniture. Les bénéficiaires sont une centaine d’enfants venus du Cap-Estérias et d’Angondjé dans les 1er et 2ème arrondissements de la commune d’Akanda.

Il ne s’agit nullement de la première action de ce type pour l’élu d’Akanda. Lequel ne ménage aucun effort pour s’engager à soutenir les différentes communautés et obédiences religieuses. L’an dernier, Antoine Kouna Loumagakouyi était allé au chevet des musulmans durant le Ramadan pour leur témoigner son soutien en remettant une importante quantité de vivres et des kits sanitaires. Nul doute que les populations sauront apprécier l’attention singulière que leur porte leur sénateur.