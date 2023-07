Akanda : Ali Bongo en visite au nouveau showroom « Akiba Wood Furniture »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 21 juillet dernier, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba a procédé à la visite du nouveau showroom Akiba Wood Furniture. Il était question pour ce dernier de s’imprégner de l’avancée des travaux de ce troisième showroom après ceux de Nkok (Gabon) et Miami (États-Unis).

En effet, la mise en place de ce nouveau showroom, s’inscrit dans la volonté du président de la République, qui a interdit en 2010 l’exploitation brute des grumes, de transformer sur la place les matières premières extraites au Gabon. Il s’agit de meubles, mais également de parquets, de fenêtres et de portes, des produits issus de la troisième transformation du bois destinés au marché gabonais, mais également exportés dans la sous-région et à l’international.

Akiba Wood Furniture pour consommer local

Préalablement installée dans la zone économique de Nkok, Akiba Wood s’est déportée à Akanda pour plus de proximité avec la population. Une manière d’inciter les Gabonais à consommer local. Pionnière dans son domaine, Akiba Wood Furniture est une marque de meubles haut-de-gamme, fabriqués au Gabon, à Nkok, dans le strict respect des normes environnementales et sociales.

Ce magasin qui emploie une centaine de compatriotes propose des meubles faits en bois certifiés et provenant uniquement du Gabon. L’exploitation de ceci tient compte du développement des communautés locales. Akiba Wood Furniture d’Akanda ouvrira officiellement ses portes au public ce samedi 22 juillet. Il emploie d’ores et déjà près d’une centaine de Gabonais.



Considéré comme une « superpuissance verte », le Gabon, pays clé dans le dossier du climat et modèle en matière de préservation de sa forêt, a transformé en quelques années son modèle économique pour allier croissance et environnement et préparer ainsi l’après-pétrole.