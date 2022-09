Akanda: abandonné par les Affaires sociales, le Samu social gabonais à la rescousse de Pambou Guibola

Ecouter cet article Ecouter cet article

Selon son propre témoignage, Georges Pambou Guibola avait reçu la visite des agents du ministère des Affaires sociales, malheureusement rien n’a été fait pour que ce compatriote frappé par un AVC en 2021 soit convenablement pris en charge. Ce n’est qu’à la suite d’un reportage diffusé sur Gabon Media Time, que le Samu social Gabonais a réagi promptement en allant au chevet du malade pour une prise en charge adéquate.

Engagé dans l’accompagnement médico-humanitaire, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais a de nouveau marqué les esprits. Ainsi, dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 septembre 2022 les équipes du Dr. Wenceslas Yaba ont effectué une énième descente sur le terrain au stade d’Angondjé dans l’une des guérites devenue l’abri de Georges Pambou Guibola. Une action qui traduit l’esprit d’entraide qui règne au sein de cette structure.

Ce geste solidaire des Samusocialisés vient soutenir la politique de santé publique prônée par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba avec pour incidence la diminution des décès évitables. Une action que n’a pas manqué de saluer le patient. « Merci au Samu social gabonais pour leur aide. C’est un ouf de soulagement et je pourrais désormais suivre ma rééducation et être mieux traité », a-t-il déclaré.

Un énième élan du cœur à mettre au crédit de ces hommes et femmes qui ont décidé de ne pas rester insensibles et de réagir promptement pour venir en aide à Georges Pambou Guibola. C’est grâce au concours permanent de plus de 270 agents qui se relaient nuit et jour pour sauver des vies que le SAMU social gabonais parvient à redonner le sourire aux populations gabonaises. Une belle leçon pour les pouvoirs publics.

Pour soigner toutes ces personnes, le Samu social gabonais, sous la supervision du Dr. Wenceslas Yaba, s’est doté, au fil des années, d’un matériel médico-chirurgical de pointe pour répondre efficacement aux besoins des populations. Ces dernières sont logées, accompagnées médicalement, socialement et psychologiquement à travers les 7 axes d’intervention stratégiques du Samu social gabonais.

Pour rappel, avant la médiatisation de sa situation, Georges Pambou Guibola avait saisi le ministère des Affaires Sociales qui lui avait promis de donner des suites favorables à sa requête. Plusieurs mois après, rien n’a été fait. « « Étant gabonais, j’attendais de l’aide de la part du ministère des Affaires sociales, ils ont mon dossier en main, j’ai expliqué ma situation mais malheureusement silence radio de leur côté, je n’ai jamais rien vu et j’allais mourir dans l’indifférence totale. J’attendais toujours qu’on vienne m’aider », a-t-il déclaré.