Akanda: 89 jeunes porteurs de projets viables soutenus par Franck Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le député du 2éme arrondissement de la commune d’Akanda, Franck Nguema a procédé, ce samedi 17 juillet 2021, à la remise d’importants dons en matériels et de soutiens financiers à la première cuvée de 89 jeunes entrepreneurs porteurs d’activités génératrices de revenus (AGR). Une initiative inscrite dans la mise en œuvre des modalités d’aides de l’ONG Pépinière d’entreprises d’Akanda (PEA) qui vise à épauler les commerçants de la jeune commune.

21 jours seulement après le lancement officiel de l’ONG Pépinière d’entreprises d’Akanda, l’élu du second siège de la jeune commune d’Akanda a mis en application les promesses faites à cette occasion. En effet, ce samedi 17 juillet 2021, Franck Nguema a remis à mains propres des chaises, des tables et des machines à laver à 89 hommes et femmes développant des activités génératrices de revenus. Une première cuvée qui répond à l’appel à la solidarité lancé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

A ce propos, l’heureux bienfaiteur a indiqué que son action vise à concrétiser sa promesse de campagne en faveur de l’entrepreneuriat. « Nous avons reçu plus de 1000 dossiers. Actuellement nous sommes en phase de vérification des dossiers s’ils ont déjà des AGR. Mais aujourd’hui nous sommes très heureux d’accompagner 89 Gabonais dans les domaines variés. C’est assurément un acte concret de ma promesse de campagne grâce aux fonds parlementaires », a précisé Franck Nguema.

Par ailleurs, l’élu du deuxième siège de la Commune d’Akanda a appelé les bénéficiaires à développer une vision qui devrait leur permettre de pérenniser leurs activités en dépit de la crise sanitaire liée au covid-19.

Notons que pour l’accompagnement matériel et financier de ces entrepreneurs, Franck Nguema a mobilisé la coquette somme de 12 millions FCFA redistribué, en toute transparence, dans des enveloppes après décompte populaire. Une initiative louable que gagneraient à imiter d’autres élus locaux pour non seulement maintenir la proximité avec leurs électeurs mais aussi participer à la mise en branle de la politique du chef de l’État.