Akanda: 2 000 cadeaux offerts aux enfants par Franck Nguema

Le député du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda, Franck Nguema a procédé, ce samedi 18 décembre 2021, à la remise d’un important don en cadeaux en prélude aux fêtes de fin d’année aux jeunes de ladite commune. Une action qui s’inscrit dans la volonté de l’élu de redonner le sourire à plusieurs familles qui seront ainsi allégées dans les tracasseries relatives à l’achat de jouets pour leurs enfants.

En prélude à la célébration de la nativité, Franck Nguema, député du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda s’est rendu ce samedi 18 décembre 20201 dans sa circonscription politique pour procéder à la distribution de plus de 2000 cadeaux à plus de 2000 enfants et jeunes issus de sa circonscription politique. Un geste de solidarité qui s’inscrit dans la droite ligne des actions que le membre du gouvernement mène depuis plusieurs années au bénéfice de ses concitoyens.

C’est au total, 2000 cadeaux qui ont ainsi été offerts aux enfants venus nombreux. Une distribution qui s’est faite progressivement auprès des populations en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Lesquelles n’ont pas manqué d’exprimer leur vive reconnaissance à l’endroit du bienfaiteur qui ne cesse de multiplier des actions auprès de son électorat.

Notons que pour l’accompagnement matériel et financier de cette action, Franck Nguema a mobilisé la coquette somme de 10 millions FCFA dans l’optique de mettre des sourires sur les visages des plus jeunes. Une initiative louable que gagneraient à imiter d’autres élus locaux pour non seulement maintenir la proximité avec leurs électeurs mais aussi participer à la mise en branle de la politique du chef de l’État.