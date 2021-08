Akanda: 128 nouveaux bénéficiaires du programme de l’ONG PEA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 31 juillet 2021, le député du 2ème arrondissement d’Akanda, Franck Nguema, a procédé à la remise d’un important dons aux jeunes et femmes commerçantes de sa circonscription électorale. Cette action qui s’inscrit dans le cadre des activités de l’ONG La pépinière d’entreprises d’Akanda (ONG PEA), a déjà permis à 128 personnes de bénéficier d’aide pour la mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR).

Comme pour la première cuvée de 89 jeunes entrepreneurs porteurs d’AGR, le député du 2ème arrondissement de la commune d’Akanda, Franck Nguema a procédé, ce samedi 31 juillet 2021, à la remise de 128 aides en dons de matériels et de fonds de roulement pour les populations de sa circonscription. Une initiative inscrite dans la mise en œuvre des modalités d’aide de l’ONG PEA qui vise à épauler les commerçants de la jeune commune.

Une deuxième cuvée qui répond à l’appel à la solidarité et au partage lancé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Ainsi, c’est 17 millions de FCFA qui a été redistribué aux 128 bénéficiaires de l’ONG PEA. Le tout sous la forme de kits coiffure pour femmes et hommes, de kits manucure et pédicure, d’équipement BTP, de tables, de chaises, de brouettes, de tondeuses à gazon, de congélateurs, du matériel de maquillage et un soutien financier allant de 50 000 FCFA à 150 000 FCFA pour chaque personne en fonction de la nature de l’activité à développer.

Pour Franck Nguema, ce geste s’inscrit dans la politique de l’unité inspirée par le numéro un gabonais. « Le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba nous a rappelé à l’assemblée nationale lors de son discours devant le congrès qu’il faut qu’on reste dans l’unité et la paix surtout dans une période aussi sensible que celle de la pandémie à Covid-19. En tant qu’élu politique, je me dois d’assister ces populations parce que cela fait partie de l’esprit de solidarité que le Chef de l’État nous inculque », a précisé le député.

Un total de 29 millions à ce jour pour 217 bénéficiaires dans le cadre de la 1e et la 2e cuvée de ces aides en faveur de l’entrepreneuriat.1 mois après son lancement, ce sont plus de 2000 dossiers étudiés. Chose promise, chose due, le député élu du 2e arrondissement de la commune d’Akanda a décidé de poser des actes pour son siège électoral. « C’est assurément un acte concret de ma promesse de campagne grâce aux fonds parlementaires », a précisé Franck Nguema qui ne compte pas s’arrêter là.