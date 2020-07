Air France annonce des mesures sanitaires strictes pour la reprise de ses vols

Dans le cadre de la reprise de ses vols vers le Gabon le 6 juillet 2020, la compagnie aérienne Air France a, par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time, tenu à édifier l’opinion sur les mesures sécuritaires et sanitaires mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Des dispositions qui passent par le respect strict des mesures barrières recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

Comme de nombreuse compagnie aérienne, Air France s’est engagé à mettre en place des mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19 avec le retour de l’activité aéroportuaire. Au nombre de celle-ci ont peut citer entres autres le port du masque chirurgical qui est désormais obligatoire sur tous ses vols et les contrôles de température avant chaque l’embarquement. « Les opérations quotidiennes de nettoyage des avions ont été renforcées et une procédure spécifique de désinfection régulière des cabines avec un spray virucide agréé a été mise en place », assure le communiqué.

Dans le même élan, la compagnie indique avoir modifié ses « circuits de clientèle au sol avec la mise en place d’une distanciation physique le long du trajet du client à l’aéroport et l’installation d’écrans de protection en plexiglas dans les aéroports chaque fois que cela est possible ». La mise en place d’une distanciation physique à bord lorsque cela est possible. Ainsi, Sur la plupart des vols, les faibles coefficients d’occupation actuels permettent de séparer les clients selon les besoins.

Dans les cas où cela n’est pas possible, l’obligation pour tous les passagers et membres d’équipage de porter un masque assure une protection adéquate de la santé. Air France a également procédé au « renforcement des procédures de nettoyage quotidien des avions, avec la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les clients telles que les accoudoirs, les tables et les écrans, l’introduction d’une procédure spécifique pour la désinfection périodique des avions par pulvérisation d’un produit virucide approuvé, efficace pendant 10 jours ».

La compagnie a également adapter le service en vol pour limiter l’interaction entre les clients et les membres d’équipage. « Sur les vols intérieurs et les vols courts en Europe, les services de repas et de boissons ont été suspendus. Sur les vols long-courriers, le service en cabine est limité et la préférence est donnée aux produits emballés individuellement ». Ajoutant que « l’air en cabine est renouvelé toutes les 3 minutes ».