Aid-El-Kébir : le mercredi 28 juin 2023 férié, chômé et payé

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time que le ministre en charge du Travail a annoncé que la journée du mercredi 28 juin 2023 a été déclarée « fériée, chômée et payée » sur l’ensemble du territoire gabonais. Et ce, en raison de la célébration de « L’Aid-El-Kébir » ou « Fête du Mouton ».

Célébrée le 9 juillet l’année écoulée, cette fois-ci la communauté musulmane observera la fête du mouton le mercredi 28 juin prochain. Attaché au principe de laïcité qui permet la liberté de culte, le gouvernement a annoncé via son ministère du travail que cette journée « L’Aid-El-Kébir » est déclarée « fériée, chômée et payée ».

Et ce, conformément aux dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret N° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004. Ainsi donc, les fonctionnaires et les salariés ne devraient pas être en activité.