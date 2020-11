Agriculture: cap sur la création «d’agropoles» 

Face à l’échec d’un programme GRAINE (Gabonaise des réalisations Agricoles et des Initiatives des nationaux Engagés) lancé fin 2014 pour palier l’absence de politiques sectorielles définies, le gouvernement gabonais a récemment décidé de changer son fusil d’épaule. Misant désormais sur le développement de zones à forte valeur ajoutée, celui-ci a décidé il y a quelques semaines de créer pas moins de cinq agropoles.

Présent devant la presse ce jeudi 29 octobre 2020, le ministre en charge de l’agriculture, Biendi Maganga Moussavou a rappelé la nécessité pour le Gabon d’assurer « la sécurité alimentaire et la nutrition » tout en prenant en compte « le besoin urgent de transformation des systèmes alimentaires ». Dans ce contexte, ce dernier a rappelé les objectifs à court terme du gouvernement, avec notamment la récente création de 5 agropoles.

En effet, avec pas moins de 50000 hectares de terrains attribués à des agriculteurs qui seront formés et outillés, le gouvernement à travers la création de ces cinq zones à forte productivité situées à Kango, Idemba, Mboukou, Andem et Bifoun-Abanga, entend gommer l’échec d’un programme GRAINE qui n’aura jamais réellement porté ses fruits.

Actées lors du conseil des ministres du 13 octobre dernier, ces zones censées « matérialiser l’engagement du Président de la République de développer notre agriculture sur la base d’un foncier organisé », devront donc profiter du « corridor de prospérité » que devrait constituer la Transgabonaise comme l’a indiqué Biendi Maganga Moussavou.

Néanmoins, dans un pays où l’exode rural alimente de plus en plus le mouvement d’urbanisation avec le développement des faubourgs des villes, et où les jeunes censés être le moteur du développement du secteur agricole sont de mieux en mieux formés, la mise en oeuvre de ce projet pourrait être compromise, encore plus si l’on y ajoute l’influence des « middle class » dans le régime alimentaire.