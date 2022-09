AGASA: le SYNATA et la direction générale enterrent la hache de guerre

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après un climat de tension suite à la création du Syndicat des Travailleurs de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (SYNATA), la situation semble désormais être rentrée dans l’ordre. Pour preuve la direction générale de cette entité et les partenaires sociaux ont échangé le jeudi 1er septembre 2022 afin d’installer un climat de confiance et de collaboration.

Si lors de la mise en place de cette organisation la direction générale de l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire avait jugé irrégulière, les membres du bureau directeur avaient entrepris de se conformer aux exigences légales. Malgré l’absence d’une réponse des administrations compétentes, le délai légal arrivé par ailleurs à son terme le 24 août dernier, cette organisation est reconnue légale, ce conformément à l’article n°305 du Code du Travail.

C’est donc dans l’optique de décrisper le climat que son secrétaire général Ken Léonce Mambou Baya avait saisi la direction générale de l’AGASA afin d’ instaurer un dialogue franc et inclusif dans l’intérêt des travailleurs de de cette entité en particulier et de la sécurité sanitaire des aliments en général. Une rencontre qui constituait l’épilogue de plusieurs mois de tension et qui aujourd’hui est du domaine du passé.

En dépit du climat délétère généré par son rang de premier syndicat depuis la création de l’AGASA en 2011, les responsables du SYNATA ont réitéré leur engagement et leur détermination à défendre et promouvoir les intérêts socio-économiques des travailleurs de l’agence.