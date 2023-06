AGASA : des produits «Dahi» retirés du marché pour défaut de qualité 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé, dans un communiqué dont une copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) , le retrait des produits «Dahi» du marché national.Lesdits produits de la marque Yoplait issus du lot n°160 seraient entachés d’un défaut de qualité.

Dans l’intérêt de garantir la sécurité alimentaire des consommateurs, l’AGASA mène une série de contrôles permettant de mettre la main sur les commerçants véreux. D’ailleurs, saisie par des plaintes sur la toile , l’autorité chargée des risques sanitaires et nutritionnels dans les aliments, s’est rendue dans les locaux de l’entreprise Yoplait sis à Owendo.

Des produits Dahi impropres à la consommation

Agissant en qualité d’Officiers de police judiciaire (OPJ), les agents de l’AGASA ont procédé au contrôle des installations de l’entreprise et du circuit de production. Ces derniers ont pu constater une défaillance technique dans le circuit de production, «Les investigations menées ont confirmé le défaut de qualité», précise le communiqué de l’agence.

La mission d’inspection et de contrôle diligentée par l’AGASA a donc permis aux OPJ de s’assurer de la conformité des produits incriminés.Ces derniers ont pu notamment détecter un excès d’eau dans les produits. Ce qui finalement était pris au début pour un énième un Fake News, s’est avéré confirmé. Le produit DAHI du lot n°160 «est impropre» a décidé l’autorité de contrôle sanitaire.

Fermeture provisoire de l’entreprise Yoplait

Suite à la mission de contrôle des OPJ de l’AGASA au sein des locaux de Yoplait, il a été constaté l’absence d’un auto-contrôle des cuves de préparation après le lavage et rinçage. À cet effet, l’agence dirigée par Alia Maganga Moussavou a décidé de la suspension jusqu’à nouvel ordre de la ligne de production de l’entreprise. A cela s’ajoute la fermeture provisoire de l’usine jusqu’à satisfaction des normes sanitaires.

Rappelons que l’AGASA a pour mission de prévenir, détecter et gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments en vue de mettre sur le marché des denrées alimentaires saines, sûres, salubres et nutritives.Elle est également l’autorité nationale de protection contre les risques phytosanitaires. À cet effet pour toute urgence sanitaire, un numéro vert gratuit « 1411 » est mis à la disposition des consommateurs.

Herton-Sena POUBA