Afrobaromètre: pour 52% des Gabonais les élus locaux ne sont pas à l’écoute de leur électorat

C’est le résultat d’une enquête indépendante réalisée récemment par Afrobarometer au Gabon avec l’appui du Centre d’études et de recherche en géosciences politiques et prospective (CERGEP). Basée sur les rapport-confiance des populations aux élus locaux, l’étude a révélé que pour « 52% des Gabonais, les élus ne sont pas à l’écoute de leur électorat ».

Désireuse de cerner le niveau de relations entre les populations et les élus locaux au Gabon, l’équipe d’Afrobarometer avec l’appui du Centre d’études et de recherche en géosciences politiques et prospective, a interrogé 1200 personnes adultes en novembre et décembre 2021. Selon le baromètre annuel de la confiance des populations, il ressort que « 52% des Gabonais disent que « les conseillers municipaux ou départementaux ne font jamais de leur mieux pour écouter les gens ordinaires », est-il indiqué.

Il s’agit ni plus ni moins que d’une baisse vertigineuse de confiance sans doute en lien avec des affaires de corruption au cœur desquelles se retrouvent des personnalités politiques mais également de l’immunité dont semblent bénéficier les élus locaux. On a encore en mémoire les sommes astronomiques touchées par de nombreux anciens collaborateurs du président de la République ou les plaintes des populations concernant la réhabilitation de certaines voiries urbaines qui ne sont toujours pas prises en compte.

C’est dire le peu de charisme et de professionnalisme qu’incarnent les élus locaux. D’ailleurs, le même rapport précise que l’écrasante majorité (77%) des Gabonais pensent qu’il n’est pas probable que la mairie, le conseil départemental ou l’autorité anticorruption réagisse à la suite de la dénonciation d’un acte de corruption. Autant de réalités honteuses qui donnent du crédit à cette étude. Gageons que cette mise à nu saura opérer un changement de paradigme chez les personnalités politiques.