La défiance des Gabonais à l’égard des institutions du pays est de plus en plus grande. C’est à nouveau ce qui ressort du rapport d’août 2023, de la très sérieuse société de sondage, Afrobarometer, qui a mené un sondage sur le fonctionnement de notre démocratie, auprès d’un échantillon de la population. Les résultats nous apprennent que 84% de la population ne fait pas confiance au Centre gabonais des élections (CGE).

Le Centre Gabonais des élections (CGE) cristallise les attentions depuis quelques semaines, et pour cause, il a la lourde charge d’organiser les élections générales inédites du 26 août prochain. Une responsabilité qu’il devra assumer malgré la défiance exprimée par plus de 8 Gabonais sur 10, si l’on en croit le sondage rendu public ce 1er août 2023 par la société à but non lucratif Afrobarometer.

Une défiance plus accrue chez les jeunes et les plus instruits

Si les Gabonais et notamment les jeunes croient fortement aux principes de la démocratie électorale, la confiance envers l’organe chargé de l’organisation des élections s’effrite. Un phénomène qui entache considérablement la crédibilité du CGE, et qui explique en partie les nombreuses contestations auxquelles fait face le pays à chaque échéance aux forts enjeux.

En effet, le rapport Afrobarometer nous apprend que « La confiance envers le Centre Gabonais des élections semble augmenter légèrement avec le niveau d’opulence des répondants, allant de 12% des démunis à 20% des personnes nanties. Elle est également un peu plus importante chez les personnes âgées (25%-28%) et les moins instruits (20%) que chez les jeunes (12%-13%) et les plus instruits (14%-16%) ».

Par ailleurs, la réforme de cet organe indépendant, initiée en 2018 n’a pas permis de rétablir la confiance vis-à-vis de l’opinion publique. Au contraire, celle-ci s’est davantage dégradée. En effet, si la confiance partielle ou totale des Gabonais à l’égard du CGE est établie à 16% aujourd’hui, elle était de 25% en 2015. Un recul de 9 points qu’il faut mettre au crédit de la présidentielle de 2016, entre autres.